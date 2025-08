Coup d'envoi samedi du Festival du film alpin des Diablerets (VD)

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) débute samedi dans la station des Alpes vaudoises. Jusqu'au 9 août, près de 70 films d'une douzaine de pays sont à l'affiche. 'La guerre dans le Haut Pays' de Francis Reusser lance cette 56e édition.

Durant une semaine, la station va vivre au rythme des projections et des conférences avec une brochette d'invités. Le dessinateur Derib, un amoureux de la montagne, sera présent le jour de l'ouverture à la projection de 'Derib, une vie dessinée'. Une séance de dédicaces suivra la projection.

Les guides de montagne Liv Sansoz et Bertrand Roche, premier couple à avoir sauté en parapente du sommet du K2, à plus de 8600 mètres, assisteront à la projection de leur film 'K2 mon amour'. Géraldine Fasnacht présentera 'Nordend', une descente vertigineuse de 55 degrés.

Sabine et Dario Schwoerer ont observé la montagne en zoom arrière et le climat en général durant plus de 20 ans. Ils ont sillonné les océans, avec leurs désormais six enfants. Le couple suisse alerte depuis 25 ans sur le réchauffement climatique et partagera ses constatations après la projection de 'Home in the Ocean'.

Des prix et des livres

Comme chaque année, le FIFAD décernera plusieurs prix dont le 'Mérite Alpin'. Il sera remis cette année à une femme d'exception, Josette Valloton, la guide d'Arolla (VS) qui a gravi les quatorze 8000 mètres de la planète, le plus souvent sans oxygène.

Les Prix du livre vont cette année à deux ouvrages 'forts et singuliers'. Sarah Jollien-Fardel est récompensée pour 'La Longe', son deuxième roman. Dans la catégorie 'Récit', le jury a retenu 'Au coeur de l'hiver', de Jean-Marc Rochette, un dessinateur qui s'essaie aux mots avec talent. Tous deux seront présents aux Diablerets.

Le ciné-concert propose de la musique originale en direct avec les instrumentistes Sara Oswald et Robin Girod durant la projection du film de 1926 'The Holy Mountain'. Une tour infernale et un labyrinthe attendent les plus jeunes, sans oublier une journée spéciale qui leur est dédiée le 7 août.

Une librairie éphémère et une exposition du naturaliste Antoine Lavorel complètent le programme.

www.fifad.ch

/ATS