Coupes budgétaires: PLR plutôt satisfaits, Vert-e-s et PS déçus

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les Vert-e-s et le Parti socialiste se montrent critiques envers le programme d'économies transmis vendredi par le Conseil fédéral au Parlement. De son côté, le PLR salue des mesures nécessaires, mais s'oppose à l'imposition des avoirs de prévoyance.

Le PS dénonce des coupes effectuées 'sur le dos' des retraités, des victimes de violences, des personnes en formation ou de celles issues des pays du Sud global: 'Les maigres améliorations apportées au projet ne sont que de la poudre aux yeux.'

Selon les Vert-e-s, le Conseil fédéral fait fi des nombreuses protestations des secteurs touchés par ces coupes. 'Il s'entête à favoriser l'armée au détriment de la protection du climat ou encore de la formation'.

Le PLR soutient la ligne adoptée par le gouvernement. Selon lui, le Conseil fédéral fait preuve de responsabilité en protégeant la classe moyenne et les retraités contre les augmentations d'impôts. Les libéraux-radicaux jugent en revanche 'inacceptable' que le gouvernement maintienne l'impôt prévu sur les avoirs de prévoyance vieillesse.

/ATS
 

