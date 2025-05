Coût direct et indirect des désastres de 2300 milliards de dollars

Les désastres naturels dans le monde coûtent de plus en plus cher. Selon un rapport de l'ONU publié mardi à Genève, les pertes atteignent plus de 200 milliards de dollars par an et même près de 2300 milliards ont considérant les effets indirects.

'Dans la direction dans laquelle nous sommes, les coûts vont continuer de grimper alors que le changement climatique se détériore', affirme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. En augmentant l'investissement dans la diminution de la menace de catastrophes, 'nous pouvons ralentir cette situation', dit-il.

Certains territoires deviennent trop dangereux pour les assureurs, explique le rapport du Bureau de l'ONU pour la diminution des menaces de désastres (UNDRR). Lorsque les communautés peuvent s'appuyer sur la prévention ou des alertes, 'elles peuvent non seulement atténuer les dommages et les pertes', mais aussi établir les conditions d'une 'croissance durable', dit son chef Kamal Kishore.

Problème, cette partie anticipatoire n'attire que 0,5% des financements sur les désastres.

/ATS