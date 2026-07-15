Crans-Montana: cadre de l'Etat du Valais dans l'expectative

Depuis le drame de Crans-Montana, quinze personnes ont été inculpées. Une liste dans laquelle ...
Crans-Montana: cadre de l'Etat du Valais dans l'expectative

Crans-Montana: cadre de l'Etat du Valais dans l'expectative

Photo: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Depuis le drame de Crans-Montana, quinze personnes ont été inculpées. Une liste dans laquelle ne figure aucun représentant du Canton du Valais. Cheffe de Service de la sécurité civile et militaire, Marie-Claude Noth-Ecoeur dit croire en l'impartialité de la justice.

'L'enquête en cours m’affecte humainement et personnellement', avoue Marie-Claude Noth-Ecoeur, interrogée par Keystone-ATS. 'Lorsque l’on exerce des responsabilités dans le domaine de la sécurité et des secours, on porte chaque événement avec beaucoup d’implication et de sérieux. Je reste toutefois persuadée que la justice fera son travail avec impartialité et dans le respect des faits.'

Depuis début janvier, des contrôles périodiques d'établissements publics ont eu lieu en Valais. 'Sur 1704 dossiers d’inspection reçus depuis le premier semestre 2026, moins de 5% ont révélé des défauts pour lesquels la sécurité des personnes n’était pas garantie et pour lesquels une intervention de la part de l’Office cantonal du feu (OCF) était nécessaire', dévoile Marie-Claude Ecoeur.

/ATS
 

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