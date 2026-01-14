Crans-Montana: des personnalités exigent un fonds pour les victimes

La Confédération doit créer un fonds de 50 millions de francs pour les familles touchées par l'incendie de Crans-Montana. C'est la requête exprimée par plus de 40 Tessinois, dont plusieurs personnalités issues des milieux culturels et politiques.

Cet argent doit servir notamment à couvrir les frais médicaux et judiciaires des familles concernées, selon l'appel, publié mardi dans le quotidien tessinois 'Corriere del Ticino'.

Selon les signataires du texte, cette 'avance' est nécessaire, le versement des indemnités prévues par la loi sur l'aide aux victimes d'infractions pénales pouvant 'être considérablement retardé'.

L'incendie de Crans-Montana continue de préoccuper une grande partie de la population, peut-on lire dans l'appel. 'Nous sommes affectés non seulement par la perte subie par de nombreuses familles, mais aussi par la longue durée des souffrances que vont endurer les personnes hospitalisées'.

Les signataires demandent à la Confédération de créer le fonds en collaboration avec le canton du Valais, 'en utilisant si nécessaire les moyens prévus par la Banque nationale'. Parmi eux figurent notamment l'ancien président du Festival du film de Locarno Marco Solari, le professeur et homme politique Remigio Ratti, l'auteur de théâtre Daniele Finzi Pasca et l'écrivain Alberto Nessi.

