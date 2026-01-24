Crans-Montana: l'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Le gouvernement entend par cette décision protester contre la libération sous conditions de Jacques Moretti, le propriétaire du bar 'Le Constellation' qui a pris feu la nuit de St-Sylvestre.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ont ordonné à l'ambassadeur Cornado de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud pour lui faire part de 'la vive indignation du gouvernement et de l'Italie face à la décision du Tribunal des mesures de contrainte de libérer Jacques Moretti', a annoncé samedi le palais Chigi, le siège de la présidence du Conseil des ministres.

'Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés', poursuit le communiqué. Le gouvernement a donc rappelé son ambassadeur à Rome afin de définir les mesures ultérieures à prendre.

Pas une décision du Ministère public

'Je confirme avoir été contactée par l’ambassadeur d’Italie en Suisse ce matin vers 10h00', a indiqué Beatrice Pilloud, interrogée par Keystone-ATS.

'Je lui ai expliqué qu’il ne s’agissait pas de ma décision, mais de celle du Tribunal des mesures de contrainte', lui a-t-elle rappelé. 'Au surplus, je lui ai proposé de prendre contact avec le tribunal ou avec les autorités fédérales, soit le Conseil fédéral ou l’Office fédéral de justice (OFJ).'

'Je ne veux pas être responsable d’un incident diplomatique entre nos deux pays. Je ne céderai pas à une éventuelle pression des autorités italiennes, raison pour laquelle j’ai conseillé Monsieur l’Ambassadeur de s’adresser aux autorités politiques suisses', a-t-elle ajouté.

Crimes graves

Le gouvernement italien rappelle l'extrême gravité du crime dont le Français est soupçonné, les lourdes responsabilités qui pèsent sur lui, le risque persistant de fuite et le risque évident de nouvelle altération des preuves.

Toute l'Italie réclame la vérité et la justice, et demande que des mesures respectueuses soient prises qui tiennent pleinement compte des souffrances et des attentes des familles, ajoute le communiqué.

Tribunal des mesures de contrainte a annoncé vendredi la levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre une caution de 200'000 francs. La libération conditionnelle a été décidée après une 'nouvelle appréciation du risque de fuite'.

Mesures de substitution

En lieu et place de la détention provisoire, le tribunal a ordonné des mesures de substitution: M. Moretti a interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public et l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police.

S'agissant de la prévenue, Jessica Moretti, gérante de l'établissement toujours en liberté, le tribunal avait décidé la semaine dernière d'imposer des mesures de substitution à sa détention provisoire. Les mêmes mesures lui ont été imposées qu'à son époux.

La tragédie de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés. Six jeunes Italiens ont trouvé la mort dans cet incendie et plus d'une dizaine ont été grièvement blessés.

/ATS