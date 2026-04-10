Crans-Montana: un autre prévenu collabore avec la justice

Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle de la commune de Crans-Montana a été auditionné ...
Crans-Montana: un autre prévenu collabore avec la justice

Crans-Montana: un autre prévenu collabore avec la justice

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle de la commune de Crans-Montana a été auditionné vendredi à Sion. L'homme a répondu aux questions du pool de procureures en charge de l'enquête de l'incendie du 1er janvier dans la station.

A l'instar de l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) jeudi, le septième des neuf prévenus auditionnés a choisi de collaborer dans l'enquête de l'incendie du bar 'Le Constellation'. Son rendez-vous a débuté à 8h30.

Deux auditions figurent encore à l'agenda, la semaine prochaine: celle du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi 13 avril et celle de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, entre 2021 et 2024, le 15 avril.

Mercredi, l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon avait choisi d'user de son droit de ne pas répondre aux questions, n'ayant pas eu accès au dossier avant son audition, selon son avocat Me Fabien Mingard.

/ATS
 

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