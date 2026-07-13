Crans-Montana: vers une saison estivale comparable à celle de 2025

Plus de six mois après le drame du bar 'Le Constellation', Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) ne s'attend pas à vivre un contrecoup estival de la tragédie du 1er janvier. L'association parle de réservations stables pour cet été.

'Nous nous attendons globalement à un été et un automne stables', confirme le directeur de CMTC, Bruno Huggler auprès de Keystone-ATS. 'Plusieurs facteurs pèsent cependant actuellement sur le marché, notamment la situation géopolitique avec un impact direct sur le volume de la clientèle issue du Moyen-Orient, la force du franc ainsi qu'une certaine retenue dans les dépenses de consommation.'

A la suite de l'incendie, CMTC a adapté sa communication, comme le précise son directeur. 'Au début de l'année, par respect (ndlr: pour les victimes et leurs familles), nous avons volontairement suspendu l'ensemble de nos actions de promotion. La communication a ensuite été réactivée progressivement, Aujourd'hui, nous mettons avant tout en valeur la beauté de notre destination.'

/ATS