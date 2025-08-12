Criblé de dettes, Evergrande éjecté de la Bourse de Hong Kong

Le groupe immobilier chinois en difficulté, China Evergrande Group, va être retiré de la Bourse de Hong Kong, indique un document déposé mardi en Bourse.

L'entreprise a reçu une lettre indiquant que 'le Comité de cotation de la Bourse a décidé d'annuler la cotation de l'entreprise... car l'entreprise n'a rempli aucune des exigences établies dans les directives (...) imposées par la Bourse et la négociation des actions est restée suspendue', indique le document.

Le géant de l'immobilier Evergrande a fait défaut en 2021 et est devenu emblématique d'une crise au long cours du marché immobilier chinois.

Un tribunal de Hong Kong a émis une ordonnance de liquidation pour Evergrande en janvier 2024, jugeant que l'entreprise n'avait pas proposé de plan de remboursement de dette convenant à ses créanciers.

La cotation des actions d'Evergrande à la Bourse de Hong Kong a alors été suspendue.

Les liquidateurs ont pris des mesures pour récupérer les investissements des créanciers, notamment en intentant un procès contre PwC (PricewaterhouseCoopers) et sa branche chinoise continentale pour leur rôle dans l'audit du promoteur criblé de dettes.

Envolée de la dette

Les actions d'Evergrande seront radiées le 25 août, selon le document déposé mardi, attribué aux liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong.

Middleton et Wong ont déclaré dans un rapport d'avancement joint que la charge de la dette d'Evergrande est plus élevée que les 27,5 milliards de dollars précédemment estimés.

'Au 31 juillet 2025, cet exercice de découverte des créances avait abouti à la soumission de 187 preuves de dette, grâce auxquelles des réclamations d'environ 350 milliards de HK$ (45 milliards de dollars américains ) au total ont été faites', indique le document.

Ce chiffre ne devait pas être considéré comme définitif, ont ajouté Middleton et Wong.

/ATS