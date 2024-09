Crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Soudan (enquêteurs)

De nombreux actes équivalant à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été perpétrés au Soudan, selon les enquêteurs mandatés à l'ONU. Dans leur rapport vendredi à Genève, ils demandent le déploiement d'une Force indépendante pour protéger les civils.

Les Forces de soutien rapide (FSR) sont davantage épinglées que l'armée par la Mission internationale d'établissement des faits. Les paramilitaires et des milices ont perpétré des actes équivalant à des crimes contre l'humanité de meurtres, torture, esclavage, viols, esclavage sexuel, persécution ethnique et déplacements forcés.

L'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, qui s'oppose à eux depuis plus d'un an, est responsable des crimes de guerre présumés de meurtres, mutilations, torture et autres actes dégradants. Il faut 'une protection urgente et immédiate', selon le président de la Mission, Mohamed Chande Othman.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de tués. Des régions subissent de la famine. Plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'une assistance humanitaire.

/ATS