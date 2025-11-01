Crise avec le Venezuela: l'armée trinitéenne en « alerte générale »

Trinité-et-Tobago a mis vendredi son armée en alerte générale, a appris l'AFP auprès des forces de sécurité. Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes pour une opération antidrogue visant particulièrement le Venezuela voisin.

'Alerte générale! Avec effet immédiat, la TTDF [force de défense de Trinité-et-Tobago, ndlr] a été placée en niveau d'alerte un. Tous les membres doivent se rendre à leurs bases respectives', selon un texte envoyé par l'armée aux officiers. La police a 'annulé toutes les permissions', selon les messages auxquels l'AFP a eu accès.

Cette mobilisation survient alors que les Etats-Unis procèdent à des frappes aériennes sur des bateaux de trafiquants de drogue présumés depuis le mois de septembre et que la presse américaine assure que Washington envisage des frappes terrestres au Venezuela.

Ce mouvement d'alerte a créé un mouvement de panique dans la capitale Port-d'Espagne, où de nombreux habitants se sont précipités dans les commerces pour acheter de la nourriture et dans les stations-service pour s'approvisionner en essence, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le gouvernement a appelé la population au calme assurant être 'en contact actif avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-d'Espagne. Selon les informations reçues, il n'y a pas lieu pour la population de s'inquiéter. Tous les citoyens sont donc invités à rester calmes'.

Washington dément

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'envisageait pas de frappes contre le Venezuela. 'Non', a-t-il répondu lorsqu'un journaliste à bord de l'avion présidentiel Air Force One lui a posé la question.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a relayé le même message, en réponse à un article du quotidien Miami Herald affirmant que les forces de Washington s'apprêtaient à frapper le Venezuela.

'Vos 'sources' prétendant avoir 'connaissance de la situation' vous ont induits en erreur et vous ont poussés à écrire un article mensonger', a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le président américain, qui a reconnu avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le territoire vénézuélien, a récemment évoqué de possibles frappes terrestres visant des cibles 'narcoterroristes'.

Exécutions extrajudiciaires

Les Etats-Unis procèdent depuis le début septembre à des frappes aériennes dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des trafiquants de drogue. Au total, le gouvernement américain a revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant selon lui 62 morts.

Dénonçant des exécutions extrajudiciaires, l'ONU a appelé vendredi les Etats-Unis à cesser leurs frappes aériennes dans la région contre des bateaux et a réclamé des enquêtes 'rapides, indépendantes et transparentes'.

Les Etats-Unis ont déployé huit navires de guerre dans les Caraïbes et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un porte-avions américain, le plus gros au monde, est également en route pour la zone.

Le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, que les Etats-Unis considèrent comme illégitime et qui est inculpé aux Etats-Unis pour trafic de drogue, a accusé Washington de prendre ce prétexte 'pour imposer un changement de régime' à Caracas et s'emparer du pétrole vénézuélien.

/ATS