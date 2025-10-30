Croissance généralisée pour Sandoz au troisième trimestre

Le géant des génériques et biosimilaires Sandoz a progressé tous azimuts au troisième trimestre, gonflant ses volumes de ventes et enregistrant une augmentation de ses recettes dans toutes les catégories de produits. Les objectifs pour 2025 sont à peine relevés.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 9% sur un an à 2,83 milliards de dollars (2,26 milliards de francs), rapporte jeudi la société bâloise, séparée du groupe Novartis et cotée à la Bourse depuis octobre 2023. Les génériques affichent des ventes de 1,96 milliard, en progression de 6%, tandis que les biosimilaires ont généré des recettes des 862 millions. Sandoz revendique une croissance des volumes de 8%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Sandoz a enregistré 8,06 milliards de dollars de recettes, en hausse de 5%, dont 5,70 milliards pour les génériques (+3%) et 2,36 milliards pour les biosimilaires, qui effectuent une envolée de 13% en rythme annuel.

Les chiffres de Sandoz satisfont les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Depuis janvier, la part des biosimilaires aux revenus totaux s'est fixée sous la barre des 30% (à 29%), le seuil que s'est fixé la direction et qui a été dépassé pour la première fois au deuxième trimestre. Au troisième partiel, la contribution de cette catégorie de produits au chiffre d'affaires a atteint 31%.

L'Europe demeure le principal débouché pour l'ex-filiale de Novartis, totalisant à elle seule plus de la moitié des recettes à 4,36 milliards de dollars (+9%). La zone 'International' couvre 1,94 milliard de chiffre d'affaires et a crû de 2%, tandis que l'Amérique du nord a contribué à hauteur de 1,75 milliard, augmentant de 1%.

La direction a légèrement remanié sa feuille de route pour 2025, confirmant une progression de recettes proche de 5% et relevant l'objectif de marge opérationnelle brute (Ebitda) à 21-22%, contre 'environ 21%' précédemment. Ces nouvelles prévisions prennent notamment en considération l'impact d'éventuels droits de douane punitifs aux Etats-Unis, bien que Sandoz - ainsi que les autres producteurs de médicaments bon marché - ait été épargné jusqu'à présent par le président Donald Trump.

D'ici la fin de l'année, le groupe entend commercialiser les produits Wyost & Jubbont (denosumab) en Europe et Tyruko (natalizumab) aux Etats-Unis.

/ATS