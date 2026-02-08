Cuba: absence de kérosène à partir de lundi minuit

Les autorités cubaines ont informé les compagnies aériennes desservant le pays que l'avitaillement en kérosène serait suspendu pour un mois à partir de lundi minuit en raison de la crise énergétique, a annoncé dimanche un responsable d'une compagnie européenne.

'L'aviation civile cubaine a notifié à toutes les compagnies qu'il n'y aurait plus d'avitaillement en JetFuel, le carburant aérien, à partir du mardi 10 février à 00h00' locales, a indiqué sous couvert d'anonymat un responsable d'une compagnie aérienne européenne.

L'île communiste est confrontée à une très sévère crise énergétique après la fin de l'approvisionnement en pétrole par le Venezuela, sous pression américaine, et les menaces de Washington de frapper de droits de douane les pays lui vendant du pétrole.

