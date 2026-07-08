Cuba: le réseau électrique rétabli, mais les délestages persistent

L'ensemble du réseau électrique a été rétabli mercredi à Cuba après une troisième coupure générale en moins de six mois. Des délestages vont cependant persister en raison de la faible production électrique de l'île, soumise à un blocus pétrolier de Washington.

Contrairement aux précédentes coupures générales - huit depuis la fin de 2024 -, la faible disponibilité de combustible a compliqué le processus de rétablissement du réseau après sa déconnexion lundi à la mi-journée, qui a laissé sans courant 9,6 millions d'habitants.

Selon les autorités, une oscillation de la tension, conjuguée à une faible production électrique, avait provoqué la déconnexion du réseau. Cependant, le rétablissement du réseau n'apportera pas un soulagement immédiat à la population, car la faible génération électrique impose d'importants délestages, a précisé mercredi à la télévision d'Etat un haut responsable du ministère de l'énergie et des mines.

Vétusté et pénurie

Le réseau électrique cubain subit régulièrement des coupures générales ou partielles en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de carburant. Mais les coupures quotidiennes se sont encore aggravées depuis que Washington a imposé en janvier un blocus pétrolier qui empêche les livraisons de carburant pour alimenter des groupes électrogènes.

Ces derniers complètent la production de sept centrales thermiques vieillissantes, qui subissent des pannes fréquentes ou doivent être arrêtées pour maintenance.

Cette situation provoque des délestages incessants qui atteignent désormais plus de 30 heures d'affilée à La Havane, plusieurs jours en province, malgré un vaste programme de construction de parcs solaires lancé il y a deux ans.

/ATS