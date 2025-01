Cyril Metzger: Prix « Swissperform » pour le meilleur rôle principal

L'acteur franco-suisse Cyril Metzger, 30 ans, remporte le Prix 'Swissperform' 2025 pour le meilleur rôle principal dans une production télévisée. Le prix lui est décerné pour son interprétation de l'hôtelier André Morel dans la série 'Winter Palace'.

Dans son interprétation dans la série historique, 'Cyril Metzger réussit le difficile exercice d’équilibre entre le doux charmeur et l’homme d’affaires', écrit le jury dans un communiqué publié mardi. Le prix lui sera remis lors des 60e Journées de Soleure fin janvier.

La série 'Winter Palace' se déroule au début du 19e siècle dans les Alpes suisses. Dans le rôle de l'hôtelier André Morel, Cyril Metzger veut promouvoir le tourisme hivernal et maintenir son établissement cinq étoiles ouvert toute la saison. Mais de nombreux obstacles se dressent sur son chemin. La série est la première co-production SSR et Netflix, diffusée depuis fin décembre sur la RTS et Play Suisse.

L'actrice du Liechtenstein Sarah Viktoria Frick remporte elle le Prix 'Swissperform' pour le meilleur second rôle. Elle incarne l'une après l'autre les jumelles Nicole Merz et Aline Kaiser dans la série policière alémanique 'Tatort - Von Affen und Menschen'.

Le prix de la relève à une Genevoise

Le prix de la relève du Prix 'Swissperform' est attribué à la Genevoise Isaline Prévost Radeff. Dans la série 'En haute mer' de Denis Rabaglia, elle interprète Julia Morand, un petit rôle-clé. La série est basée sur le roman 'En eau salée' de Fabien Feissli, une sombre histoire de meurtre sur un cargo.

L'actrice soleuroise Sophie Hutter remporte le prix du jury pour son rôle de Sarah Wyss, fille de paysans, dans la série 'Neumatt'. Sophie Hutter fait évoluer son personnage avec un grand naturel: 'Elle est passée d'une jeune femme en colère à une femme d'affaires réfléchie. Nous sommes profondément touchés par ses conflits intérieurs et extérieurs et nous luttons avec elle', explique le jury.

Les prix d’art dramatique 'Swissperform' pour des prestations exceptionnelles dans des productions télévisées seront remis lors des Journées de Soleure le 26 janvier prochain. Ils sont dotés de 10'000 francs chacun.

Les prix sont offerts par la fondation culturelle suisse pour l’audiovisuel en Suisse. 'Swissperform'est une société de gestion des droits voisins en Suisse. Elle négocie notamment les tarifs des droits secondaires pour les acteurs et actrices et veille à ce que les revenus soient dûment encaissés et répartis parmi les ayants droit du secteur audiovisuel.

/ATS