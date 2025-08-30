D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

D'anciens diplomates suisses réitèrent leurs critiques sur le positionnement de la Suisse concernant la guerre dans la bande de Gaza et la situation en Cisjordanie. Dans une lettre ouverte, ils demandent au Conseil fédéral de prendre des mesures concrètes.

Ils s'étaient déjà adressés début juin au chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis pour dénoncer 'le silence et la passivité' de la Suisse face aux 'crimes de guerre' commis par Israël à Gaza. L'analyse du DFAE a évolué dans le bon sens, mais 'la Suisse en reste à des déclarations', notent les auteurs.

Vu la détérioration dramatique de la situation sur le terrain, les anciens diplomates interpellent cette fois directement le Conseil fédéral. En l'absence de réaction du gouvernement israélien et du mouvement palestinien Hamas, 'nous proposons que la Suisse prenne des mesures concrètes comme le font de plus en plus d'Etats amis', indique la lettre.

/ATS