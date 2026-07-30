DSM-Firmenich dépasse les attentes au premier semestre

Le spécialiste des arômes, parfums et ingrédients DSM-Firmenich a vu ses revenus augmenter sur les six premiers mois de l'année, tandis que sa rentabilité a légèrement baissé et que son résultat net a été divisé par deux.

Pour le reste de l'exercice, le groupe argovien confirme ses prévisions.

De janvier à la fin juin, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une progression de 5% à 4,66 milliards d'euros (4,35 milliards de francs), informe la société basée à Kaiseraugst, dans le canton d'Argovie, dans un communiqué publié jeudi. La croissance organique a atteint 5% sur l'ensemble du semestre et 6% au deuxième trimestre.

'Le mois de juin a connu une forte accélération, grâce au sentiment positif des clients lié à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient', précise l'entreprise.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a lui baissé de 7% à 900 millions. La marge afférente se monte à 19,3%, contre 19,5% au premier semestre 2025.

Le bénéfice net a pour sa part atteint 221 millions d'euros, contre 541 à la même période un an plus tôt.

Ces résultats vont au-delà de ce que prévoyaient les analystes interrogés par AWP, dont le consensus tablait sur des revenus de 4,63 milliards, un Ebitda ajusté de 896 millions et une croissance organique de 4% au second trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, la direction vise une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant dans la fourchette haute de son objectif pour 2026, soit 2 à 4%, et une marge Ebitda ajustée d'environ 20%

'Ces perspectives supposent que, au second semestre également, le conflit au Moyen-Orient aura un impact limité'. La société fera face à la hausse des coûts 'grâce à une série d'initiatives, notamment un programme de réduction des coûts et de restructuration, ainsi que des mesures tarifaires', précise-t-elle.

Suite à sa fusion avec le spécialiste de la nutrition hollandais DSM en mai 2023, DSM-Firmenich s'est lancée dans un vaste programme de restructuration de ses activités liées aux vitamines afin de limiter les coûts. Le groupe a, dans ce cadre, cédé ses activités Nutrition et Santé animales (ANH) à CVC Capital Partners en février dernier.

/ATS