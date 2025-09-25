Dakota Johnson donne le coup d’envoi du Zurich Film Festival

L'actrice et productrice américaine Dakota Johnson ouvre le 21e Zurich Film Festival (ZFF) jeudi soir. Elle reçoit le 'Golden Eye Award' pour son rôle dans la comédie romantique 'Splitsville' et l'ensemble de sa carrière.

De nombreuses célébrités ont foulé le tapis vert du festival avant le début de la cérémonie d'ouverture au Palais des Congrès de Zurich. L'ex-Miss Suisse et présentatrice Christa Rigozzi et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider comptent parmi les invités.

Il s'agit de la première édition du festival depuis son changement de propriétaire en juillet dernier. Le journal Neue Zürcher Zeitung a vendu le ZFF à un nouveau groupe d'investisseurs dirigé par le directeur du festival Christian Jungen.

Public romand aussi

Le ZFF veut aussi toucher le public romand, a souligné jeudi son directeur Christian Jungen sur les ondes de la RTS. Lorsqu'il a pris les rênes du festival début 2020, la Suisse romande représentait 0,4% des ventes de billets. Six éditions plus tard, cette part atteint 4%. 'Nous visons 7-8%'.

Parmi les 114 productions, 16 sont des films suisses. L'un d'entre eux est l'adaptation du roman de Max Frisch 'Stiller', considéré comme impossible à adapter au cinéma, par Stefan Haupt. La productrice suisse Anne Walser recevra le Career Achievement Award pour ce film et pour l'ensemble de sa carrière.

Une touche de documentaire

La manifestation attire toujours plus d'amateurs de documentaire. Un format qui peut se savourer comme un film d'action et permet d'aborder un sujet en profondeur, ce que le journalisme n'arrive plus à fournir, analyse l'ex-critique de cinéma. Et de citer l'épopée de Bertrand Piccard et Brian Jones au coeur de 'The Balloonists' (USA/UK/A, 2025).

L'Office fédéral de la culture regarde aujourd'hui le festival zurichois d'un meilleur oeil, selon Christian Jungen. A son avis, le cinéma helvétique peine à trouver un large public et le ZFF joue là aussi un rôle, avec des premières mondiales de films suisses qui récoltent par la suite un succès en salle.

'Hollywood' sur la Limmat

Parfois taxé de 'Hollywood' sur la Limmat, le festival assume son côté commercial et grand public. 'Le ZFF aime le bon cinéma américain et le public aussi', affirme son directeur. 'Nous sommes plus proches de Cannes ou Toronto que de Locarno qui programme un cinéma d'avant-garde et de recherche'.

Du 25 septembre au 5 octobre, le 21e Festival du film de Zurich projettera 114 films et 41 premières européennes ou mondiales. Les films américains et leurs stars sont une fois de plus à l'honneur Russell Crowe y recevra notamment un prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre. L'acteur néo-zélandais y présente 'Nuremberg', dans lequel il tient le rôle du criminel de guerre nazi Hermann Göring.

L'actrice britannique Claire Foy, connue pour la série 'The Crown', recevra le Golden Eye du ZFF pour sa carrière polyvalente et sa performance dans son nouveau film 'H Is For Hawk'.

/ATS