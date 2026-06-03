Danemark: un nouveau gouvernement, composé d'une majorité de femmes

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a présenté mercredi son nouveau gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire du royaume, l'exécutif compte plus de femmes que d'hommes.

Après des mois de négociations à la suite des élections du 24 mars, Mme Frederiksen a annoncé lundi être parvenue à former un gouvernement de centre-gauche réunissant son parti social-démocrate, ainsi que le Parti populaire socialiste SF, le Radikale Venstre (centre-gauche) et les Modérés (centristes). C'est son troisième mandat à la tête du gouvernement qu'elle conduit depuis 2019.

Mme Frederiksen a annoncé les noms des nouveaux ministres qu'elle a présentés au roi Frederik X. 'C'est un gouvernement composé de 21 ministres et pour la première fois dans l'histoire du Danemark, il compte plus de femmes ministres que d'hommes', a-t-elle déclaré devant le palais royal.

Onze des 21 ministres sont des femmes et la liste comprend également des noms familiers issus de l'ancien gouvernement de Mme Frederiksen. Le chef des Modérés, Lars Løkke Rasmussen, qui s'est imposé comme l'homme clé des négociations après les élections du 24 mars, conserve son poste de ministre des Affaires étrangères.

Les commentateurs notent que Mme Frederiksen a choisi de nommer son collègue de parti Peter Hummelgaard au poste de ministre des Finances plutôt que Nicolai Wammen, qui va occuper l'ancien poste de M. Hummelgaard en tant que ministre de la Justice.

Tous deux sont considérés comme des prétendants à la succession de Mette Frederiksen à la tête du Parti social-démocrate.

'Avec la promotion de Peter Hummelgaard, il apparaît clairement qu'il est le candidat de Mette Frederiksen', a déclaré Christine Cordsen, correspondante politique de la chaîne publique DR, dans un commentaire.

Mardi, Mette Frederiksen a présenté un programme politique promettant de soutenir les familles confrontées à la hausse des prix, tout en s'engageant à maintenir une politique d'immigration restrictive.

Lors des élections de mars, les sociaux-démocrates ont enregistré leur plus faible score depuis 1903, mais sont restés de loin le premier parti, avec 38 sièges.

Ni le bloc de gauche ni celui de droite n'ont obtenu la majorité lors du scrutin qui a laissé le parlement fragmenté.

Les quatre partis de la nouvelle coalition ne détenant à eux quatre que 82 des 179 sièges du Parlement, le gouvernement devra s'appuyer sur le soutien d'autres partis pour faire adopter des lois.

/ATS