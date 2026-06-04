Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur
Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé ...
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Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY
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