Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur

Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé ...
Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur

Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé jeudi aux médias, une semaine après sa non-nomination par sa section cantonale pour un quatrième mandat à la Chambre des cantons où il souhaite se représenter en 2027.

/ATS
 

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