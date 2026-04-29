Daniel Lampart annonce son départ de l'USS

Après 20 ans à l'Union syndicale suisse (USS), Daniel Lampart va quitter l'organisation à la fin 2026. Il a été nommé à la présidence de PK-Netz, une association syndicale qui soutient les représentants des salariés dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

'Ce fut une période formidable, durant laquelle nous avons accompli beaucoup de choses. Mais les problèmes restent importants', déclare dans un entretien diffusé jeudi par le journal Blick celui qui est économiste en chef et co-responsable du secrétariat de l'USS, citant l'évolution insuffisante des salaires ou la dévalorisation de l'apprentissage professionnel.

Le travail doit se poursuivre, ajoute M. Lampart. 'Il faut toutefois passer le relais avant d'être accusé de s'accrocher à son siège'.

Il entend lutter contre les détériorations des conditions de travail jusqu'à son départ, notamment contre l'initiative de l'UDC 'Pas de Suisse à 10 millions!' d'habitants. Si elle est acceptée, elle va entraîner une rupture avec l'Union européenne (UE), une détérioration des conditions de travail et aura des conséquences négatives sur les salaires et les rentes, avertit-il.

M. Lampart va également surveiller le financement de la treizième rente de l'AVS. Il trouve incompréhensible que le Parlement ne se soit toujours pas accordé, car la Confédération devra financer cette rente sur le budget fédéral, si aucune solution n'est trouvée. Il qualifie la proposition de la droite, qui consiste à relever l'âge de la retraite, de 'contrainte absurde' et estime qu'elle est non susceptible de rallier une majorité.

/ATS