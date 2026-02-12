Davantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture ...
Davantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

Davantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture dans le canton. La première concerne la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et la seconde la loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE).

La LEAC a été avalisée par 86 voix contre 15 et 3 abstentions, alors que la LICE a recueilli 94 voix contre 1 sans abstention. Les deux remplacent des lois de 1991. Les moyens financiers dédiés à la LEAC seront accrus, via une solution sortie de la commission ad hoc.

Ainsi, l'Etat de Fribourg augmentera 'progressivement' son apport aux activités culturelles, en lien avec une régionalisation, pour atteindre un montant annuel de 30 francs par habitant d'ici à 2035, contre 16,70 francs actuellement (5,8 millions par an).

La révision de la LICE servira à 'clarifier et moderniser' les missions des six institutions culturelles de l’Etat: Archives de l'Etat, Bibliothèque cantonale et universitaire, Conservatoire, Musée d’art et d’histoire, Musée d’histoire naturelle et Château de Gruyères.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Grand Prix suisse d’art 2026 pour Gygi, Stadler et Theus

Le Grand Prix suisse d’art 2026 pour Gygi, Stadler et Theus

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 10:07

Mort de James Van Der Beek, héros de la série « Dawson », à 48 ans

Mort de James Van Der Beek, héros de la série « Dawson », à 48 ans

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 06:59

Suisseculture: la culture professionnelle suisse est en danger

Suisseculture: la culture professionnelle suisse est en danger

Culture    Actualisé le 11.02.2026 - 14:09

Victoires de la musique: 60% des nommés sont des artistes féminines

Victoires de la musique: 60% des nommés sont des artistes féminines

Culture    Actualisé le 11.02.2026 - 09:24

Articles les plus lus

La Suisse marque le « Panorama » de la Berlinale

La Suisse marque le « Panorama » de la Berlinale

Culture    Actualisé le 09.02.2026 - 13:07

Un festival célèbre les cultures du Sahara après sept ans d'arrêt

Un festival célèbre les cultures du Sahara après sept ans d'arrêt

Culture    Actualisé le 10.02.2026 - 13:01

BDFIL annonce son programme et lance des états généraux de la BD

BDFIL annonce son programme et lance des états généraux de la BD

Culture    Actualisé le 10.02.2026 - 13:09

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Culture    Actualisé le 10.02.2026 - 23:27