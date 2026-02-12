Davantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture dans le canton. La première concerne la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et la seconde la loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE).

La LEAC a été avalisée par 86 voix contre 15 et 3 abstentions, alors que la LICE a recueilli 94 voix contre 1 sans abstention. Les deux remplacent des lois de 1991. Les moyens financiers dédiés à la LEAC seront accrus, via une solution sortie de la commission ad hoc.

Ainsi, l'Etat de Fribourg augmentera 'progressivement' son apport aux activités culturelles, en lien avec une régionalisation, pour atteindre un montant annuel de 30 francs par habitant d'ici à 2035, contre 16,70 francs actuellement (5,8 millions par an).

La révision de la LICE servira à 'clarifier et moderniser' les missions des six institutions culturelles de l’Etat: Archives de l'Etat, Bibliothèque cantonale et universitaire, Conservatoire, Musée d’art et d’histoire, Musée d’histoire naturelle et Château de Gruyères.

/ATS