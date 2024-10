Davantage de moyens demandés pour l'agriculture pour 2026-2029

L'agriculture doit bénéficier d'un soutien fédéral plus grand entre 2026 et 2029. La commission de l'économie et des redevances du National souhaite augmenter les moyens pour la promotion de la production et des ventes ainsi que pour le versement de paiements directs.

En juin, le Conseil fédéral a décidé d'allouer 13,8 milliards de francs à l'agriculture pour la période 2026-2029, un montant en baisse de 230 millions par rapport à la période actuelle. Cette différence s'explique par les réductions prévues par le gouvernement dans le cadre du budget 2025.

La commission ne soutient pas ces mesures d'économies, indiquent mardi les services du Parlement. Par 12 voix contre 11 et 1 abstention, elle veut augmenter le plafond des dépenses pour la promotion de la production et des ventes de 100 millions de francs et celui pour le versement de paiements directs de 261 millions.

Ainsi, ces domaines continueraient à bénéficier des mêmes moyens financiers. Une minorité soutient le Conseil fédéral, rappelant la situation financière de la Confédération.

