De la fumée à bord d'un vol Swiss entre Zurich et New York

Un boîtier de recharge pour écouteurs coincé dans un siège a provoqué un dégagement de fumée ...
De la fumée à bord d'un vol Swiss entre Zurich et New York

De la fumée à bord d'un vol Swiss entre Zurich et New York

Photo: Handout Swiss

Un boîtier de recharge pour écouteurs coincé dans un siège a provoqué un dégagement de fumée lundi à bord d'un vol Swiss reliant Zurich à New York. L'avion a dû effectuer un atterrissage non prévu à Bangor, dans le Maine, a indiqué la compagnie mercredi.

Le chargeur avait glissé sous un siège, où il a été endommagé. La chaleur dégagée a provoqué la fumée.

L'équipage du vol LX16 a réagi immédiatement et conformément aux procédures, précise Swiss. En cas de dégagement de fumée d'origine indéterminée, aucun risque n'est pris. Les pilotes ont appliqué les procédures régulièrement entraînées sur simulateur, tandis que le personnel de cabine est formé à la gestion des incendies et des fumées. Des pochettes ignifuges spéciales ('Lithium Safe Bags') sont en outre disponibles à bord pour les appareils en surchauffe.

L'incident n'a fait aucun blessé. Les 208 passagers et les membres d'équipage sont indemnes.

Swiss a profité de l'incident pour rappeler les règles en vigueur concernant les appareils électroniques équipés de batteries au lithium. Depuis le début de l'année, l'utilisation de batteries externes ('powerbanks') à bord est interdite. Il n'est autorisé ni de recharger un appareil avec une batterie externe, ni de recharger cette dernière pendant le vol.

Les passagers peuvent transporter au maximum deux batteries externes. Celles-ci doivent être conservées sur eux, dans la pochette du siège ou dans le bagage à main placé sous le siège avant. Elles sont interdites dans les bagages enregistrés ainsi que dans les coffres à bagages au-dessus des sièges. Les mêmes règles s'appliquent aux cigarettes électroniques.

/ATS
 

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