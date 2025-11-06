De plus en plus de gens se sentent exclus de l'univers numérique

En Suisse, une part de plus en plus importante de la population se sent étrangère à la société numérique. Il y a dix ans, une personne sur deux se considérait intégrée à cet univers. En 2025, elles ne sont plus qu'un tiers à partager cet avis.

Ce constat émane d'une étude de l'Université de Zurich, publiée jeudi, qui analyse, au fil du temps, les implications sociales, politiques et économiques du développement d'internet. Les résultats de 2025 sont basés sur une enquête en ligne représentative menée par gfs.bern auprès de 1078 internautes âgés de 14 ans et plus.

L'étude constate que le sentiment d'inclusion est particulièrement faible chez les personnes âgées de 70 ans et plus. La catégorie de 20-29 ans, de son côté, se dit nettement plus intégrée. Selon l'Université de Zurich, l'intelligence artificielle a creusé le fossé entre les générations.

Cette différence avec l'âge se traduit aussi au niveau de la consommation numérique. Les jeunes de 20 à 29 ans passent 8,4 heures par jour sur internet.

