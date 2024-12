De premières dépouilles remises aux familles après le crash

De premières dépouilles des 179 victimes du pire crash sur le sol sud-coréen ont été remises aux familles mardi. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de l'accident du Boeing 737-800 de Jeju Air survenu deux jours plus tôt.

Les autorités ont commencé à étudier les deux boîtes noires extraites de l'appareil, selon le vice-ministre en charge de l'aviation Joo Jong-wan. Une équipe d'investigation américaine, incluant des représentants de Boeing, est arrivée sur les lieux du drame, à Muan (sud-ouest).

Dimanche matin, un Boeing 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air, en provenance de Bangkok, a atterri sur le ventre avant de se fracasser à grande vitesse contre un mur en bout de piste. Sous la force du choc, l'appareil s'est plié en deux et a pris feu. Au total, 181 personnes, dont six membres d'équipage, étaient à bord. Tous sont morts, à l'exception d'une hôtesse et d'un steward.

Le pays a décrété sept jours de deuil national, de lundi à dimanche inclus. 'Sur les 179 victimes, les dépouilles de quatre d'entre elles ont passé les procédures de retour aux familles pour des funérailles', a indiqué depuis l'aéroport de Muan le ministre des Transports, Park Sang-woo.

Il a ajouté que les obsèques de 28 corps identifiés et autopsiés pourraient commencer à partir de 14h00 locales (07h00 en Suisse), 'avec le consentement des familles'. Les pompiers avaient prévenu que l'identification de tous les morts serait ardue au vu de la violence de l'accident ayant laissé l'avion 'presque entièrement détruit'.

Des proches de passagers décédés, qui campent depuis dimanche sur place, espèrent toujours des informations et la colère monte chez certains d'entre eux, excédés par l'attente. Le président intérimaire Choi Sang-mok a qualifié ce drame de 'tournant' pour la Corée du Sud, appelant à une révision complète des systèmes de sécurité aérienne.

