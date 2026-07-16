De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et ...
De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

Photo: KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON

En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Zurich, les pompiers ont dû intervenir à 268 reprises, selon un décompte des secours zurichois sur la plateforme X.

La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26'000 éclairs ont été recensés jusqu'à 23h00, et des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence. C'est à Winterthour/Seen que les précipitations ont été les plus importantes. Environ un tiers des précipitations habituellement enregistrées sur l'ensemble du mois de juillet y est tombé en une seule soirée.

En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a par précaution dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités avaient toutefois pu reprendre à 21h23.

Des grêlons sont également tombés par endroits, de la Suisse centrale jusqu'à Winterthour.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 21:42

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:42

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:50

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 10:49

Articles les plus lus

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 09:52

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 10:49

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:42

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:50

Canicule: comment prendre soin de ses animaux de compagnie?

Canicule: comment prendre soin de ses animaux de compagnie?

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 09:04

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 09:52

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Crans-Montana: Jean-Claude Savoy passe de la parole aux actes

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 10:49

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:50

Un joueur empoche un million au Swiss Loto

Un joueur empoche un million au Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 15.07.2026 - 20:11

A Chillon (VD), pas touche aux fonds marins

A Chillon (VD), pas touche aux fonds marins

Suisse    Actualisé le 15.07.2026 - 22:42

Canicule: comment prendre soin de ses animaux de compagnie?

Canicule: comment prendre soin de ses animaux de compagnie?

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 09:04

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Les crues seront plus intenses d'ici la fin du siècle

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 09:52