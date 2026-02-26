Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Ces pourparlers, considérés comme une dernière chance avant de possibles frappes américaines, ont démarré jeudi peu après 10h00.

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff doivent faire le point sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Washington souhaite un renoncement iranien à enrichir de l'uranium et une exportation des stocks actuels. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités.

L'Iran répète ne pas vouloir l'arme nucléaire. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Les émissaires américains doivent aussi retrouver jeudi séparément le chef négociateur ukrainien Roustem Oumerov et le conseiller économique russe Kirill Dimitriev. Au menu, les questions économiques et les prisonniers de guerre.

