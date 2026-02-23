Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel « Morgenstreich »

Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel 'Morgenstreich'. À ...
Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel « Morgenstreich »

Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel 'Morgenstreich'. À 04h00, les lumières se sont éteintes et les cliques se sont mises en marche avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours.

Le temps était relativement clément et des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle, a observé un journaliste de Keystone-ATS sur place. Le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: 'Morgestraich, vorwärts Marsch!'.

L'instabilité mondiale, les guerres et l'attitude hostile de Donald Trump sont au coeur de cette édition 2026. Sur de nombreuses lanternes figurait le président américain, souvent caricaturé de manière peu flatteuse: ici, en boucher découpant le drapeau américain, ailleurs avec un groin de porc et un panneau de douane.

Actualité sombre

De manière générale, les cliques ont présenté une image sombre de l'actualité internationale. Les allusions plus ou moins explicites à la guerre en Ukraine et à d'autres conflits dans le monde, tel que celui au Proche-Orient, étaient également illustrées.

L'actualité locale était également de la partie. La directrice bâloise des travaux publics Esther Keller (PVL), le président du gouvernement bâlois Conradin Cramer (Parti libéral) ou encore le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont aussi eu droit à leur caricature.

Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

/ATS
 

Actualités suivantes

Goppenstein (VS): les trains circulent à nouveau, mais sur une voie

Goppenstein (VS): les trains circulent à nouveau, mais sur une voie

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 09:35

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 00:45

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 19:35

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:19

Articles les plus lus

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:19

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:35

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 19:35

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 00:45

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.02.2026 - 18:26

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:19

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:35

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 19:35

La légionellose progresse en Suisse

La légionellose progresse en Suisse

Suisse    Actualisé le 21.02.2026 - 09:41

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.02.2026 - 18:26

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.02.2026 - 18:40

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:35