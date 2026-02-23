Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel « Morgenstreich »

Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel 'Morgenstreich'. À 04h00, les lumières se sont éteintes et les cliques se sont mises en marche avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours.

Le temps était relativement clément et des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle, a observé un journaliste de Keystone-ATS sur place. Le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: 'Morgestraich, vorwärts Marsch!'.

L'instabilité mondiale, les guerres et l'attitude hostile de Donald Trump sont au coeur de cette édition 2026. Sur de nombreuses lanternes figurait le président américain, souvent caricaturé de manière peu flatteuse: ici, en boucher découpant le drapeau américain, ailleurs avec un groin de porc et un panneau de douane.

Actualité sombre

De manière générale, les cliques ont présenté une image sombre de l'actualité internationale. Les allusions plus ou moins explicites à la guerre en Ukraine et à d'autres conflits dans le monde, tel que celui au Proche-Orient, étaient également illustrées.

L'actualité locale était également de la partie. La directrice bâloise des travaux publics Esther Keller (PVL), le président du gouvernement bâlois Conradin Cramer (Parti libéral) ou encore le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont aussi eu droit à leur caricature.

Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

