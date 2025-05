Décès à 89 ans de « Pepe » Mujica, l'ex-président uruguayen

José 'Pepe' Mujica, l'ancien guérillero qui a gouverné l'Uruguay de 2010 à 2015, anticonsumériste au verbe haut et figure de la gauche latino-américaine, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. C'est ce qu'a annoncé l'actuel président Yamandu Orsi.

'C'est avec une profonde douleur que nous annonçons que notre camarade Pepe Mujica est décédé. Président, militant, référent et guide. Tu vas beaucoup nous manquer, cher vieux', a écrit M. Orsi sur X. Surnommé le 'président le plus pauvre du monde', M. Mujica avait révélé en début d'année que son cancer de l'oesophage diagnostiqué en mai 2024 s'était propagé et que son corps vieillissant ne supportait plus les traitements.

/ATS