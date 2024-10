Décès de Liam Payne, ex-membre du boys band One Direction

Le musicien britannique Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, est décédé mercredi à l'âge de 31 ans en Argentine, a annoncé la police argentine. Il est mort après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel à Palermo, un quartier de Buenos Aires.

L'auteur-compositeur et guitariste présentait 'de très graves lésions suite à sa chute. Nous avons constaté le décès. Il n'y avait aucune possibilité de réanimation', a déclaré le chef des urgences à des télévisions locales.

Il a précisé indiqué que les secours avaient été appelés à se rendre à l'hôtel Casa Sur, dans le quartier de Palermo, après avoir reçu un appel à 17h04 (22h04 en Suisse). Arrivée sept minutes plus tard, une équipe 'a constaté la mort de cet homme et plus tard nous avons découvert qu'il était chanteur dans un groupe', a-t-il poursuivi.

Une enquête sur les causes du décès a été ouverte.

Succès fulgurant

Liam Payne était avec Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik et Harry Styles un des membres du boys band formé en 2010 et qui a connu un succès fulgurant.

L'annonce en 2016 d'une pause dans la carrière du groupe, jamais officialisée en séparation, avait bouleversé des millions de fans.

Selon le magazine Billboard, Liam Payne avait assisté à un concert de son ancien compagnon Niall Horan à Buenos Aires le 2 octobre dernier.

