Décès de l'acteur Robert Redford, légende de Hollywood

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi à 89 ans, ont rapporté plusieurs médias américains. L'acteur a joué dans des grands classiques comme 'Butch Cassidy et le Kid', 'L'Arnaque' ou 'Les Hommes du président'.

Avec son insolente beauté, il incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. Il est décédé dans son sommeil tôt mardi matin 'dans les montagnes près de Provo', a déclaré l'agente Cindi Berger au New York Times, sans mentionner de cause précise du décès.

Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du festival du film de Sundance devenu la référence internationale du film indépendant, le cowboy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu'il pouvait se le permettre, ses distances avec Hollywood.

Sept films avec Sydney Pollack

Les grands studios lui ont offert une septantaine de rôles, pour la plupart des personnages positifs, engagés ('Les trois jours du Condor'), romanesques ('Gatsby le Magnifique') et inspirant toujours la sympathie même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans 'Butch Cassidy et le Kid', 'L'Arnaque' ou son dernier 'The Old Man and the Gun' (2018). Il a notamment tourné dans sept films de Sydney Pollack.

Il a reçu un Oscar en 2002 pour l'ensemble de sa carrière. Mais il n'a jamais été récompensé, comme acteur, pour un film en particulier bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme 'Jeremiah Johnson' (Palme d'Or à Cannes en 1972), 'Les hommes du président' (4 Oscars en 1977) ou encore 'Out of Africa' (7 Oscars en 1986) qui l'ont intronisé comme l'archétype de l'amant idéal.

Derrière la caméra

Son amour du cinéma l'incita ensuite à passer derrière la caméra. 'En tant que réalisateur,' souligne-t-il, 'je ne m'aimerais pas comme acteur. En tant qu'acteur, je ne m'aimerais pas comme réalisateur'.

Il réalise, entre autres, 'Des gens comme les autres' qui remporte en 1981 l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation puis 'Et au milieu coule une rivière' (1992), 'Quiz Show' (1994), 'L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux' (1998), 'Lions et agneaux' (2007), 'Sous surveillance' (2012).

Les montagnes de l'Utah, où il s'est éteint, étaient devenues son fief après une enfance californienne - il est né le 18 août 1936 à Santa Monica - et un passage à l'université du Colorado.

En novembre 2016, le président Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute récompense civile aux Etats-Unis. En 2018, juste après 'The Old Man and The Gun', l'octogénaire au visage parcheminé par le soleil et le vent des grands espaces avait annoncé sa retraite.

