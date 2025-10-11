Décès de l'actrice oscarisée Diane Keaton à 79 ans

L'actrice américaine Diane Keaton est décédée samedi à l'âge de 79 ans en Californie, annonce son porte-parole au magazine 'People'. Légende de Hollywood, elle a joué dans plus de 70 films dont 'le Parrain' et 'Annie Hall' pour lequel elle avait remporté un Oscar.

Aucune autre précision sur les circonstances de sa mort n'ont été révélées dans l'immédiat, a expliqué le magazine.

Actrice fétiche de Woody Allen

Diane Keaton avait fait ses débuts à Hollywood dans 'Lune de miel aux orties', en 1970. Sa longue filmographie inclut un rôle dans 'Le Parrain', où elle joue la femme d'Al Pacino, et de nombreux succès de Woody Allen, dont elle est restée l'amie après avoir longtemps été la compagne, la muse et l'actrice fétiche.

Son rôle-titre dans la comédie romantique 'Annie Hall' du réalisateur new-yorkais la voit récompensée en 1978 de l'Oscar de la meilleure actrice. Trois autres nominations suivront, pour 'Reds', film sorti en 1981, 'Simples Secrets' (1996), et 'Tout peut arriver' (2003).

L'actrice avait continué de jouer passé ses 70 ans, apparaissant notamment dans 'Le Book Club' en 2018, où elle jouait un rôle de retraitée, tout comme dans 'Poms' en 2019.

Dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la sortie de ce dernier, Diane Keaton avait déclaré ne pas penser à la vieillesse ou à la retraite.

'Et si jamais plus personne ne m'appelle (pour tourner), j'ai plein de hobbies qui me passionnent pour occuper mon temps', avait-elle affirmé.

Dernier film en 2024

Jamais mariée, mère de deux enfants adoptifs, elle avait dit également n'avoir aucun regret, y compris dans sa vie personnelle.

'Je crois que je suis l'une des rares femmes célibataires de mon âge à avoir fait des films sans s'être mariée, peut-être que je suis une anomalie?', avait plaisanté l'actrice, qui a eu de longues histoires d'amour avec des stars comme Warren Beatty et Al Pacino.

Pour son dernier rôle au cinéma, en 2024, Diane Keaton avait partagé l'affiche de 'Summer Camp' avec Kathy Bates et Alfre Woodard.

/ATS