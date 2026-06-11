Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à ...
Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille. Politicien indépendant, il avait siégé au sein de l'exécutif cantonal entre 1997 et 2011, à l'intérieur et à l'agriculture.

/ATS
 

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