Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf
L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à ...
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Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI
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