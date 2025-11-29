Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

L'ancien conseiller national et conseiller d'Etat fribourgeois Erwin Jutzet est décédé samedi à l'âge de 74 ans. Le socialiste était notamment à l'origine de l'article sur les langues du canton bilingue.

Interrogée par Keystone-ATS, la rédaction des Freiburger Nachrichten a confirmé la réception de l'avis de décès. Le quotidien fribourgeois avait auparavant fait état du décès, également rapporté par La Liberté, sur son portail d'information.

Erwin Jutzet a été conseiller national de 1995 à 2007. Il a notamment présidé la Commission de politique extérieure. Il était en outre membre de la Commission des affaires juridiques.

Dix ans au Conseil d'Etat

Candidat malheureux en 1991, Erwin Jutzet prend sa revanche et est élu au Conseil d'Etat fribourgeois en 2006, où il est placé à la tête de la Direction de la sécurité et de la justice. Réélu en 2011, il occupera ce poste pendant environ dix ans, de 2007 à 2016.

Candidat malheureux à la Préfecture de la Singine en 1981, Erwin Jutzet est élu député de ce district au Grand Conseil la même année et y siège jusqu’en 1995. Il intervient notamment avec succès pour que l'allemand et le français soient reconnus comme langues officielles à part entière.

Sa motion aboutit à la révision de l'article sur les langues de la Constitution cantonale (1990). De 1988 à 1994, il est chef du groupe parlementaire PS et préside le Grand Conseil en 1995.

En 1985, le Fribourgeois avait été battu au troisième tour par l'avocat Pierre Corboz lors de sa tentative d'élection au Tribunal cantonal, peut-on lire sur le site du canton. Cette défaite est à l'origine d'une initiative pour l'élection des juges par le peuple, qui sera rejetée en 1989. M. Jutzet fut tout de même juge suppléant au Tribunal fédéral.

Né le 7 mai 1951 à Fribourg au sein d'une famille paysanne de Schmitten comptant six enfants, Erwin Jutzet a étudié le droit à l'Université de Fribourg. Cet avocat de profession était marié et père de quatre enfants.

/ATS