Roberta Flack, l'une des grandes voix soul américaines, est décédée à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi son agente. La chanteuse était connue pour 'Killing Me Softly With His Song' dans les années 70.

Née en Caroline du Nord, pianiste virtuose, la chanteuse afro-américaine a eu une grande influence sur la soul, qu'elle a mêlée au jazz et au folk. Elle fut aussi l'une des voix du mouvement des droits civiques américains.

/ATS