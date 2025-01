Décès de la chanteuse britannique Marianne Faithfull à 78 ans

La chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull, connue pour sa chanson 'As Tears Go By', est décédée à l'âge de 78 ans à Londres, a annoncé un porte-parole jeudi dans une déclaration transmise à l'AFP.

'C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de la chanteuse, compositrice et actrice Marianne Faithfull. Elle s'est éteinte paisiblement à Londres aujourd'hui, en compagnie de sa famille. Elle nous manquera beaucoup', est-il indiqué.

Vie mouvementée

Marianne Faithfull est devenue célèbre dans les années 1960 avec des tubes comme 'As Tears Go By' et était considérée comme la muse des Rolling Stones. Elle a mené une vie mouvementée entre succès musical, toxicomanie et come-back artistique. Elle a connu une crise dans les années 1970, mais a réussi un retour impressionnant dans les années 1980 avec l'album 'Broken English'.

Marianne Faithfull a également connu le succès en Suisse. Entre 1995 et 2009, elle s'est produite à cinq reprises au prestigieux Montreux Jazz Festival. En 2014, elle a donné un concert à Zurich.

/ATS