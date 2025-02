Décès du chanteur Liam Payne: non-lieu pour trois inculpés

Les poursuites pour homicide involontaire ont été abandonnées contre trois des cinq inculpés en Argentine dans l'enquête sur la mort de Liam Payne. L'ex-membre du groupe One Direction est décédé après une chute d'un balcon d'hôtel en octobre.

Deux autres personnes, soupçonnées de fourniture de drogue au chanteur, ont, en revanche, vu leur inculpation confirmée, ainsi que leur maintien en détention préventive, selon une décision mercredi d'une chambre d'appel criminelle et correctionnelle de Buenos Aires.

Liam Payne, 31 ans, est mort le 16 octobre des suites de 'multiples traumatismes' et d'une 'hémorragie interne et externe' après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, où il résidait depuis quelques jours. Selon l'enquête, il avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort.

Cinq personnes avaient été poursuivies pour la mort accidentelle du chanteur. Une connaissance et représentant de Payne en Argentine, qui l'assistait lors de ce voyage à Buenos Aires notamment pour un renouvellement de visa, la directrice de l'hôtel et le chef de la réception. Ils avaient été inculpés d'homicide involontaire, mais laissés libres. La chambre d'appel les a relaxés.

Deux autres personnes, un employé de l'hôtel et un serveur rencontré par Liam Payne à Buenos Aires, restent, elles inculpées. Elles sont accusées de 'fourniture de stupéfiants' contre de l'argent, passible d'une peine de quatre à quinze ans de prison.

Après l'annonce de la mort de Liam Payne des hommages avaient eu lieu dans plusieurs villes du monde, notamment à Londres le 20 octobre. Des milliers de personnes y avaient chanté les chansons de l'ancien membre du boys band, qui a connu un succès fulgurant de 2010 à 2016.

Les membres du groupe avaient ensuite connu des carrières en solo avec plus ou moins de réussite, Liam Payne sortant un premier album en 2019 et un titre en mars 2024.

/ATS