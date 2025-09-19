Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé à Keystone-ATS cette information parue dans la presse vendredi.

La police municipale a confirmé avoir été appelée dans la nuit dans l'arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n'a pu que constater le décès d'Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au parlement municipal de Zurich, puis il a été député au Grand Conseil.

Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l'Europe.

