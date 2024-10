Décès du créateur de « Grüezi wohl Frau Stirnimaa! »

Le musicien zurichois Mario Feurer est décédé mardi dernier à l'âge de 82 ans. Il était le créateur de la chanson 'Grüezi wohl Frau Stirnimaa!', un tube en dialecte, qui s'est ancré dans le patrimoine populaire, bien au-delà des frontières suisses.

Après un court séjour à l'hôpital, Mario Feurer 'est décédé entouré de sa famille', a déclaré sa belle-soeur Brigitte Zaugg à l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information des journaux de Tamedia.

Il y a très exactement 55 ans, trois musiciens ambulants en costume de ménestrel faisaient une apparition télévisée dans le cadre de la foire de l'Olma, à Saint-Gall. La troupe, composée de Mario Feurer, Pepe Solbach et Daniel Fehr, s'appelait les Minstrels (les Ménestrels) et se consacrait à la folk, au blues et au dialecte alémanique.

Un énorme succès

Lors de cette mémorable apparition télévisée, ils avaient alors interprété 'Grüezi wohl Frau Stirnimaa!'. Deux jours plus tard, la chanson se retrouvait à la deuxième place du hit-parade suisse. Ce fut le coup d'envoi de l'un des plus grands succès d'une chanson en dialecte suisse alémanique.

Mario Feurer, qui a grandi à Zurich, était le violoniste du groupe. Après avoir pris des cours jusqu'à l'âge de onze ans, sa pratique de l'instrument a ensuite été reléguée au second plan, puisqu'il envisageait une carrière académique. Il s'est toutefois remis au violon à l'âge de 16 ans, s'est formé en autodidacte, avant d'opter quelques années plus tard pour une carrière de musicien professionnel.

Après un détour par l'étranger, Mario Feurer est revenu en Suisse. En 1968, lui et les deux guitaristes Pepe Solbach et Daniel Fehr ont fondé les Minstrels, qui se sont d'abord produits dans la rue et dans des cafés. Ils ont donné leur premier concert à Zurich la même année.

Leur premier album est sorti en 1971. Dès lors, ils ont donné de nombreux concerts et sont apparus dans des films et des séries télévisées.

Echo à l'étranger

Un autre tube a été 'Hopp de Bäse!', qui est resté quatre semaines dans les hitparades suisses. La chanson est toutefois loin d'égaler 'Grüezi wohl Frau Stirnimaa!', qui a occupé la première place pendant dix semaines et s'est maintenue pendant 17 semaines consécutives dans le top 10.

La chanson a également rencontré un grand écho en Allemagne (3e place) et en Autriche (5e place). Le titre, qui a survécu à la dissolution des Minstrels en 1974, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires dans 27 pays. D'innombrables reprises ont vu le jour.

