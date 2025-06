Déclaration commune Suisse-UE pour régler le régime transitoire

Ignazio Cassis et le commissaire européen Maros Sefcovic ont fixé les modalités de la coopération entre la Suisse et l’UE pour la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur souhaitée du paquet d'accords bilatéraux. Ils ont signé une déclaration conjointe en ce sens.

Le résultat des négociations entre Berne et Bruxelles est pour les deux parties du 'gagnant-gagnant', a souligné mardi le conseiller fédéral devant le presse à Bruxelles. M. Sefcovic a de son côté parlé d'un 'nouveau pas en avant important'.

Le document de trois pages concerne notamment, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025, la recherche et l'innovation. Les chercheurs suisses auront ainsi accès aux appels d'offres des programmes Horizon Europe, Euratom et Digital Europe. Il prévoit aussi des mesures dans les domaines de l'électricité, de la santé et des transports terrestres.

La déclaration souligne par ailleurs que les deux parties soutiennent l'aboutissement du processus de ratification tout en consolidant leurs relations bilatérales. Le document a été rendu public.

/ATS