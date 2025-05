Découverte d'herbiers historiques à Bâle, 82 ans plus tard

Des spécialistes ont retrouvé à Bâle quatre collections de plantes séchées des chercheurs Fritz et Paul Sarasin, que l'on croyait perdues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les scientifiques pensaient que ces herbiers avaient été détruits à Berlin.

La découverte survenue récemment à Bâle permet de constater qu'une partie, au moins, de ces collections ont pu être conservées, indique mardi le réseau suisse Collections d'histoire naturelle (Swisscollnet). Les quatre herbiers retrouvés comptent 28 plantes séchées de référence, soit des 'exemplaires types' qui servaient aux botanistes dans leur description scientifique d'espèces nouvellement découvertes.

Les deux chercheurs bâlois Paul Sarasin (1856-1929) et Fritz Sarasin (1959-1942) avaient rapporté de l'île indonésienne des Célèbes des herbiers remplis à raz bord. Des plantes alors encore inconnues et trouvées nulle part ailleurs en faisaient partie. Ces collections de poche étaient considérées comme perdus après qu'un bombardement a détruit le Centre d'herbiers de Berlin, en 1943.

Plus de 80 ans plus tard, dans le cadre d'un projet de numérisation de l'Université de Bâle et de Swisscollnet, des spécialistes ont découvert les herbiers dans une boîte poussiéreuse en faisant leur inventaire.

D'autres collections de Fritz Sarasin, provenant de Nouvelle-Calédonie, sont réapparues récemment à Bâle, dont un exemplaire type, une orchidée Thelymitra Sarasinara, baptisée du nom du chercheur. Au total, l'équipe chargée de la numérisation des collections a mis la main sur plus de 140 espèces répertoriées.

/ATS