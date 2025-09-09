Décret en faveur de Blatten: unanimité du Parlement

Le Grand Conseil valaisan s'est montré unanime, mardi, à l'occasion de l'entrée en matière ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT MERLET

Le Grand Conseil valaisan s'est montré unanime, mardi, à l'occasion de l'entrée en matière au sujet du décret en faveur de la commune de Blatten. Le Parlement a également soutenu l'octroi d'un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs.

Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

Le décret entrera en vigueur dès sa publication sur la plateforme en ligne sur le site officiel du canton du Valais. Cet acte législatif ne pouvant être différé.

Le gouvernement a également sollicité auprès du Parlement, un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est entièrement compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, via sa délégation valaisanne, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d'Etat pour des actions de solidarité

/ATS
 

