Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Unanime à l'occasion de l'entrée en matière mardi, le Grand Conseil valaisan a validé jeudi ...
Unanime à l'occasion de l'entrée en matière mardi, le Grand Conseil valaisan a validé jeudi en une seule lecture le décret en faveur de la commune de Blatten. Le Parlement a ainsi donné son feu vert à un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs.

Ce décret doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du village, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

A l'occasion du traitement de 18 amendements, le plénum a tenu à préciser que seules les habitants domiciliés à Blatten au 28 mai 2025 et les entreprises qui y exerçaient alors leur activité principale devaient être indemnisés.

Le gouvernement a aussi obtenu du Grand Conseil un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d'Etat pour des actions de solidarité.

