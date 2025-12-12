Défense: la Suisse revoit sa stratégie face à la menace actuelle

Le gouvernement suisse s'est doté d'une nouvelle stratégie de politique de sécurité pour les ...
Défense: la Suisse revoit sa stratégie face à la menace actuelle

Défense: la Suisse revoit sa stratégie face à la menace actuelle

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le gouvernement suisse s'est doté d'une nouvelle stratégie de politique de sécurité pour les prochaines années afin de faire face à une 'menace grandissante'. Le plan, mis en consultation vendredi, doit prendre effet rapidement.

Les travaux ont déjà été lancés compte tenu de la menace actuelle, indique le Conseil fédéral dans un communiqué. La stratégie, dont la consultation court jusqu'au 31 mars 2026, comprend trois grands axes et une quarantaine de mesures.

Le renforcement de la cybersécurité et des effectifs de l'armée ainsi que l'accélération et la simplification des processus d'acquisition comptent parmi elles. Le gouvernement veut également contribuer à la sécurité européenne en renforçant sa coopération avec l'UE et l'OTAN.

La politique de sécurité de la Suisse se fondait jusqu'ici principalement sur des rapports publiés tous les 4 à 10 ans. La stratégie présentée vendredi se veut globale et intègre tous les partenaires. Aucun chiffre sur d'éventuels coûts n'est indiqué dans le plan.

/ATS
 

