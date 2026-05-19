Demande d'indemnisation adressée à la justice française

Dans le cadre du drame de Crans-Montana, Me Sébastien Fanti a adressé une demande auprès de ...
Demande d'indemnisation adressée à la justice française

Demande d'indemnisation adressée à la justice française

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dans le cadre du drame de Crans-Montana, Me Sébastien Fanti a adressé une demande auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal judiciaire de Paris. La requête est effectuée au nom d'une jeune Française grièvement blessée.

'Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la plainte pénale déposée le 1er avril auprès du Ministère public valaisan', précise l'avocat, dans un communiqué, lundi soir. Le MP a confirmé l'information à Keystone-ATS.

'Ma mandante souffre de brûlures de deuxième et troisième degrés, ainsi que d’un traumatisme psychologique majeur. A ce stade, elle a notamment perdu l’usage de ses mains', révèle Me Fanti.

'Saisir la CIVI traduit notre volonté de mobiliser tous les instruments du droit – suisse et français – pour que notre mandante obtienne, le plus rapidement possible, les moyens de se reconstruire', indique encore son avocat. 'Aucune indemnisation ne réparera ce qu’elle a vécu. Mais le droit doit, à tout le moins, lui permettre de regarder l’avenir avec un peu plus de sérénité.'

/ATS
 

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