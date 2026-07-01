Demande de mariage au sommet de l'Empire State Building

Deux personnes ont escaladé mercredi le sommet de l'antenne qui surplombe l'Empire State Building à New York, possiblement pour une demande en mariage, avant d'être interpellées, a rapporté la police.

Sur d'impressionnantes images relayées par plusieurs médias, un homme et une femme, habillés de noir et le visage masqué, ont déployé une banderole clamant 'lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix'.

L'homme a ensuite posé le genou à terre dans ce qui s'apparente à une demande en mariage, avant que le couple ne s'embrasse et s'enlace.

'Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n'a été signalé. Les chefs d'inculpation (à leur encontre) restent à déterminer et l'enquête est toujours en cours', a déclaré à l'AFP un responsable de la police de la ville.

D'une hauteur de 443 mètres du sol jusqu'au sommet de l'antenne, l'Empire State Building, objet de nombreuses tentatives d'escalade depuis son inauguration en 1931, est accessible aux visiteurs mais extrêmement surveillé. Son antenne est notamment totalement fermée au public.

/ATS