Depuis la fin de la pandémie, les Suisses se remettent au bénévolat

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Deux tiers des personnes en Suisse s'engagent dans différentes formes de bénévolat. Selon une étude, les hommes s'engagent plus souvent dans des associations, tandis que les femmes représentent la majorité des personnes qui s'occupent du travail de prise en charge.

La participation au bénévolat est restée étonnamment stable au fil du temps, selon le Moniteur du bénévolat en Suisse 2025, publié lundi par la Société suisse d'utilité publique (SSUP). Pendant la pandémie de Covid-19, l'engagement dans les associations et les organisations a certes diminué, mais la situation s'est normalisée en 2024.

Parmi les gens faisant du bénévolat, près de 41% de la population âgée de plus de 15 ans s'engage dans des associations ou des organisations au cours d'une année. En dehors des structures établies, 51% de la population s'engagerait, selon le rapport.

Environ 5000 personnes ont été interrogées l'année dernière pour le Moniteur du bénévolat. Publié pour la première fois en 2007, il est édité tous les cinq ans par la SSUP.

/ATS
 

