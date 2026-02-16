Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Le déraillement d'un train à Goppenstein (VS) a eu lieu lundi matin aux alentours de 7h00. ...
Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Photo: Alerte Info

Le déraillement d'un train à Goppenstein (VS) a eu lieu lundi matin aux alentours de 7h00. La police cantonale valaisanne indique qu'il y a 'probablement des blessés'.

/ATS
 

