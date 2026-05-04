Des agents fédéraux tirent sur un homme armé vers la Maison Blanche

Des agents fédéraux ont tiré sur un homme armé lundi dans le centre de Washington, ce qui a causé un court confinement à la Maison Blanche.

L'incident s'est produit à proximité du National Mall, lieu touristique de la capitale américaine situé à deux pas de la Maison Blanche, peu après le passage du convoi du vice-président JD Vance, a annoncé Matthew Quinn, directeur adjoint du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines.

Toutefois, ce dernier ne pense pas que le vice-président ait été ciblé, et a déclaré à la presse qu'il ne pouvait dire si cela était lié à la récente tentative d'assassinat contre Donald Trump.

'Je ne vais pas m'avancer là-dessus', a-t-il averti. 'Si c'était dirigé contre le président ou pas, je ne sais pas, mais nous trouverons la raison', a-t-il dit.

Le Secret Service a tiré sur un individu qui paraissait 'soupçonneux' et armé.

L'homme s'est enfui à pied après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu, a détaillé Matthew Quinn.

Les autorités ont alors ouvert le feu à leur tour et blessé l'homme qui a été conduit à l'hôpital. Son état de santé n'est pas encore connu.

Un mineur a été blessé durant l'incident, qui intervient une dizaine de jours après qu'un homme a tenté de s'introduire dans la salle d'un hôtel où Donald Trump assistait à un gala de la presse.

Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour avoir tenté d'assassiner le président américain.

/ATS